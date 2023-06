Jérémy Clément avec Caçapa, Cris, Juninho et Coupet (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Retraité des terrains depuis dix ans, Juninho a marqué l’histoire de l’OL et du championnat de France. En 2023, il est toujours le 5e meilleur passeur en Ligue 1 au 21e siècle.

Son histoire avec l’OL s’est terminée (temporairement ?) en eau de boudin, mais avant d’être pointé du doigt dans son rôle de directeur sportif, il a avant tout été un formidable joueur. Peut-être le plus grand depuis la création de l’OL en 1950, même si l’affectif et les générations peuvent avoir des interprétations différentes sur cette notion. Quoi qu’il en soit, Juninho a marqué son époque à l’OL entre 2001 et 2009 avec 344 matchs et 100 buts sous le maillot lyonnais. Pour ses plus fidèles détracteurs, il n’était qu’un simple tireur de coup-franc. Pourtant, son influence sur le jeu de l’OL ne se limitait clairement pas à une simple frappe flottante sous la barre.

58 passes en 248 matchs

Septuple champion de France, Juninho a tout connu à l’OL, les joies comme les peines. Il s’est fait un nom sur la scène nationale et européenne en même temps que la formation lyonnaise grandissait. Dix ans après la fin de sa carrière, le Brésilien reste parmi les noms qui comptent dans le championnat de France au 21e siècle. Lundi, la LFP a dévoilé la liste des meilleurs passeurs de Ligue 1 depuis 2001 et Juninho se retrouve encore en très bonne position.

En 8 saisons en France, le milieu a délivré 58 passes à ses coéquipiers, le plaçant sur la cinquième marche à égalité avec Jimmy Briand et Ryad Boudebouz. Avec Kylian Mbappé à une longueur, Juninho devrait rapidement reculer dans la hiérarchie. Mais, il a eu le mérite de le faire qu’avec un seul club, au contraire de tous ceux qui le précèdent, hormis Angel Di Maria.