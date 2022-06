Mercato : le Barça a fixé un prix pour Memphis Depay (ex-OL)

Après une première saison en demi-teinte, Memphis Depay a fait le point avec le Barça. Le club catalan n’est pas contre poursuivre avec l’attaquant mais ne dira pas non à une offre de 20M€.

Après Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, les supporters de l’OL peuvent-ils rêver d’un retour de Memphis Depay ? Durant l’hiver et jusqu’au prolongement du début du printemps, la rumeur d’un intérêt du club lyonnais pour son ancien capitaine avait fait son apparition de l’autre côté des Pyrénées sans que cela ne soit vraiment officialisé dans un camp comme dans l’autre. Revoir Memphis avec le maillot de l’OL est aujourd’hui utopique mais voir le Néerlandais quitter le Barça pourrait bien se transformer en réalité dans les prochaines semaines. Arrivé libre l’été dernier, l’ancien capitaine de l’OL a vécu une première saison en demi-teinte avec 13 buts en 38 matchs et un statut loin d’être celui d’un titulaire indiscutable.

20M€ ou... une prolongation

Pire avec l’arrivée de Xavi en lieu et place de Ronald Koeman, Memphis Depay s’est plus souvent assis sur le banc au moment des coups d’envoi que sur le terrain. L’entraîneur espagnol reste satisfait de l’apport de l’Oranje et ne serait pas contre le garder mais Sport avance qu’une réunion s’est tenue entre les dirigeants catalans et les représentants du joueur pour faire un point sur la situation. Le Barça aurait annoncé que le temps de jeu de l’ancien Lyonnais pourrait se retrouver réduit la saison prochaine en cas de renforts et que la porte de sortie était ouverte si des offres avoisinant les 20 millions d’euros arrivaient sur la table. Si tel n’est pas le cas, l’idée de poursuivre n’est pas exclue à condition de prolonger le contrat de Memphis qui se termine en juin 2023. Comme ce qui peut se passer dans les coulisses du club barcelonais, la position du Barça est loin d’être claire dans ce dossier…