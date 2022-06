OL - Jeux Méditerranéens : match crucial pour Patouillet et la France

L'enjeu est de taille dans cette ultime rencontre de groupe pour les Bleuets de Mathieu Patouillet. Une défaite contre l'Algérie pourrait compromettre leurs chances d'atteindre le dernier carré final.

Une défaite contre l’Algérie ne sera sûrement pas tolérée par Lionel Rouxel, le sélectionneur des Bleuets. Premiers de leur groupe avec quatre points, Mathieu Patouillet et la France abordent ce dernier match de poule en étant invaincus, après avoir dominé le Maroc (1-0) la semaine dernière puis concédé le match nul face à l’Espagne (1-1) mardi. Ce jeudi, l’équipe de France U18 croise le fer avec le pays hôte, l’Algérie, deuxième du groupe avec trois points au compteur.

Un match nul leur suffirait également

S’ils l’emportent, les Bleuets de Patouillet, titulaire contre l’Espagne dans les buts français, conserveraient leur première place et seraient directement propulsés en demi-finale des Jeux Méditerranéens d’Oran. Un match nul leur suffirait également pour atteindre le dernier carré final, mais une victoire du Maroc, dans l’autre match du groupe, leur ferait perdre leur statut de leader. Pire, en cas de défaite de la France contre l’Algérie, et d'un succès du Maroc sur l'Espagne, le jeune gardien lyonnais et ses coéquipiers seraient éliminés de ces Jeux. L'issue du portier de l'OL, et de la France dans cette compétition, va être rendue ce jeudi dès 21h au stade Ahmed Zabana à Oran.