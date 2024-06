Mercato : Owusu prolonge à Auxerre et retrouvera l'OL en Ligue 1

Ce mercredi, l’AJ Auxerre a annoncé la prolongation du contrat d’Elisha Owusu jusqu’en 2027. Le joueur formé à l’Olympique lyonnais aura l’occasion d’évoluer contre son ancien club en Ligue 1 la saison prochaine.

Elisha Owusu est désormais lié à l’AJ Auxerre jusqu’en juin 2027. Une bonne nouvelle, aussi bien pour le footballeur que pour son équipe. Arrivé en provenance de La Gantoise en janvier 2023, le natif de Montreuil avait rapidement subi une grave blessure. Celle-ci l'avait empêchée de porter le maillot bourguignon pendant plusieurs mois. Ainsi, le droitier n’avait pas pu éviter la descente de son équipe dans la division inférieure. Cependant, le Francilien a pu se rattraper. En effet, le milieu défensif a été l’un des grands artisans de la montée de sa formation lors de l'exercice dernier. Sur les 38 matchs de Ligue 2, l’homme de 26 ans en a disputé 33. La plupart en tant que titulaire. D’ailleurs, l’international ghanéen est actuellement le vice-capitaine de l'AJA.

Il retrouvera l'OL pour la 1re fois depuis son départ en 2018

Lors de la 9ᵉ et de la 29ᵉ journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre et l’Olympique lyonnais seront opposés. Des matchs particuliers pour Elisha Owusu, lui qui a été formé entre Rhône et Saône. Après avoir joué au FC Bourgoin-Jallieu, le footballeur a rapidement été repéré par les recruteurs de l’OL. L’actuel numéro 42 de l’AJA a donc passé plusieurs années au centre de formation rhodanien, avant de signer son premier contrat professionnel en 2017. Cependant, à son plus grand regret, le Franco-Ghanéen n’a jamais disputé une seule minute sous les ordres de Bruno Génésio. Le Montreuillois a alors été prêté à Sochaux une année, avant d’atterrir à La Gantoise à l’été 2019 pour un million d’euros.