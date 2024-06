Coupet "fier d’être formé à Saint-Etienne et d’avoir réussi à l’OL"

Juninho, Grégory Coupet et Sidney Govou soulève la Coupe de France 2008 gagnée par l’OL (Photo by PATRICK KOVARIK / AFP)

Formé à Saint-Étienne, Gregory Coupet a malgré tout enrichi son palmarès du côté de l’OL. À l’heure du retour du derby en Ligue 1, l’ancien gardien avoue sa fierté d’avoir les deux clubs rivaux dans la peau.

En novembre prochain, le derby sera de retour au programme de l’OL et de l’AS Saint-Etienne après deux ans d’absence. Ce retour est forcément attendu par les deux camps après cette attente beaucoup trop longue pour certains. Le ?? novembre prochain, Grégory Coupet pourra peut-être être aperçu au Parc OL pour le retour de ce derby régional. L’ancien gardien est l’un des nombreux joueurs à avoir eu la particularité d’évoluer sous les deux maillots.

À la différence qu’il est celui qui a le plus marqué l’empreinte de l’OL en venant de Saint-Étienne. Une vraie fierté pour l’international français. "J’ai eu la chance d’être formé à Saint-Étienne et de confirmer à Lyon. C’est ma fierté de dire que j’ai été reconnu sous le maillot lyonnais et que j’ai été formé à l’ASSE, a déclaré Coupet dans l’Aisne Nouvelle. En disant ça, les supporters lyonnais vont dire que ce n’est pas possible, mais tout footballeur qui a été formé dans un club revendique toujours son club de formation. Sainté, ça ne me donne pas des boutons, loin de là !"

Septuple champion de France entre Rhône et Saône, Grégory Coupet reste attaché à ses racines stéphanoises qui lui ont permis de jouer "mon premier match en pro avec les Verts contre Angers le 26 mars 1994. Comme on dit, il ne faut pas le rater et il restera gravé à jamais." Parti du club stéphanois pour des raisons économiques en 1997, le gardien a ensuite réussi à inverser la tendance auprès des supporters lyonnais, au point de devenir une légende de l’OL après avoir notamment "mon premier titre en 2002, car on est rentrés dans l’histoire du club et c’est important."