Monaco - OL : pas de supporteurs lyonnais en Principauté

Sanctionnés par la commission de discipline, les supporteurs de l'OL ne se rendront pas à Monaco vendredi à 21 heures.

Pendant que les joueurs de Pierre Sage passaient à côté de leur sujet à Marseille (3-0), l'OL apprenait que lui et ses supporteurs étaient sanctionnés par la commission de discipline de la Ligue. Le 6 décembre dernier, l'institution responsable du football professionnel a annoncé que les fans lyonnais étaient interdits de déplacement pour un match ferme et trois autres avec sursis.

Cette punition sera purgée vendredi 15 décembre, à l'occasion du déplacement à Monaco comptant pour la 16e journée de Ligue 1 (21 heures). Le secteur dédié aux visiteurs à Louis II ne résonnera donc pas de chants en faveur des Rhodaniens.

Trois personnes interpellées début décembre

Pour rappel, la LFP statuait sur les cris de singes et saluts nazis aperçus et entendus dans le parcage de l'OL le 29 octobre lors de la triste nuit qui vu la partie entre l'OM et l'Olympique lyonnais être reportée. D'où les sanctions, même si les septuples champions de France ont réalisé un travail important afin d'identifier les coupables et surtout les traîner en justice.

Ainsi, trois individus présents dans le parcage lors de la "rencontre" ont été interpellés mardi 5 décembre et placés en garde à vue.