Quatre arbitres espagnoles pour OL - Brann

Un quatuor espagnol a été nommé pour diriger l’affiche entre l’OL et Brann mercredi (21 heures). Il sera mené par Marta Huerta De Aza.

Les Fenottes parviendront-elles à remporter un 16e succès en autant de matchs officiels cette saison ? C’est la question que se posent les observateurs et supporteurs avant la partie entre l’OL et Brann mercredi à 21 heures. Cette rencontre comptera pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Deux équipes en tête de la poule

Les deux futurs adversaires sont actuellement à égalité avec six points après avoir battu Saint-Pölten et le Slavia Prague avant de se défier à Décines le 13 décembre. Une victoire, et Sonia Bompastor et ses joueuses feraient un grand pas vers la qualification pour le tour suivant, même s’il restera trois affiches à disputer.

Cette partie, qui pourrait mettre aux prises les sœurs Hegerberg, Ada et Andrine, sera dirigée par Marta Huerta De Aza. L’Espagnole et ses trois compatriotes, Guadalupe Porras Ayuso, Eliana Fernández González, les assistantes, ainsi que Zulema González, la quatrième arbitre, seront chargées de veiller au bon déroulement de la confrontation.