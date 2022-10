Montpellier - OL : Mendes de retour dans le 11

Sur le banc face à Rennes le week-end dernier (3-2),Thiago Mendes est de retour dans le 11 de l'Olympique lyonnais ce samedi pour défier Montpellier (17h).

Pour son deuxième match à la tête de l'OL, Laurent Blanc n'a pas bouleversé son premier 11 de départ. Par rapport à la défaite à Rennes le week-end passé (3-2), l'entraîneur rhodanien n'a procédé qu'à un seul changement à l'occasion du déplacement à Montpellier ce samedi (17h). Le forfait de Corentin Tolisso oblige "Le Président" a faire confiance à Thiago Mendes, qui fait son retour parmi les titulaires.

Boateng est bien titulaire

Pour le reste, les 10 autres joueurs sont les mêmes. Anthony Lopes gardera les cages lyonnaises. La défense à 3 est renouvelée avec Sinaly Diomandé, Jérôme Boateng et Castello Lukeba. On retrouve Malo Gusto et Nicolas Tagliafico dans les couloirs. Houssem Aouar et Maxence Caqueret accompagneront Mendes dans l'entrejeu et la doublette offensive Alexandre Lacazette - Moussa Dembélé se chargera de convertir les occasions de l'OL.

Bonnevie et Kumbedi seront en tribune pour cette affiche.

Le 11 de l'OL à Montpellier : Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Mendes, Aouar, Tagliafico - Lacazette (C), Dembélé