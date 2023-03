Nantes - OL : le parcage visiteur affichera complet

Pour la demi-finale de Coupe de France, l’OL comptait sur le soutien populaire à la Beaujoire. Les supporters lyonnais seront bien présents en nombre le 5 avril prochain.

Il y a forcément eu des déçus mardi au moment de la vente des places sèches pour Nantes - OL. Ces derniers billets étaient en nombre limité et il a fallu jouer des coudes pour avoir le précieux sésame quand le site de la billetterie n’en faisait pas à sa tête. Malgré le mécontentement de certains, le parcage sera bel et bien complet mercredi prochain à Nantes. Comme l’espérait le club, les supporters lyonnais ont répondu à l’appel de la demi-finale et du match le plus important de la saison de l’OL à l’instant T. Il y aura bien 1000 supporters à la Beaujoire comme l’avait vendu Xavier Pierrot à la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Entre le déplacement à Paris dimanche et celui à Nantes trois jours plus tard, le soutien reste sans faille. Qu’importe les résultats sportifs, les supporters de l’OL répondent encore et toujours présents et donneront de la voix pour pousser les coéquipiers d’Alexandre Lacazette à obtenir leur ticket pour le Stade de France. Quand, dans le parcage visiteur, le spectacle sera au rendez-vous le 5 avril (21h10), il ne reste plus à ce qu’il le soit aussi sur le terrain et que les joueurs lyonnais soient à la hauteur de l’événement. Au risque de voir une vraie gronde populaire pour la réception de Rennes le 9 avril au Parc OL…