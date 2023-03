En attendant la liste de l’équipe de France féminine, l’OL est déjà fortement impacté par les matchs internationaux d’avril. Cayman, Horan ou encore Damaris et Van de Donk seront loin de Lyon durant la trêve.

A chaque trêve, la même rengaine. Forte d’un effectif composé d’internationales de haut niveau, Sonia Bompastor doit prendre son mal en patience pendant deux semaines avec un groupe réduit. Le rassemblement d’avril ne dérogera pas à la règle avec de nombreuses Fenottes aux quatre coins du globe. Ada Hegerberg et Ellie Carpenter vont faire leur retour en sélection après des mois d’absence tandis que Dzsenifer Marozsan va faire ses adieux à la sélection allemande avec Sara Däbritz à ses côtés. En attendant que l’équipe de France féminine ne trouve son nouveau sélectionneur et que la liste des joueuses retenues ne soit donnée, d’autres Lyonnaises auront la chance de porter les couleurs de leur pays.

Duel entre Fenottes lors de Pays-Bas - Allemagne

Mardi, Lindsey Horan a été retenue dans le groupe des Etats-Unis pour une double confrontation contre l’Irlande (8 et 12 avril). Deux matchs amicaux qui se dérouleront de l’autre côté de l’Atlantique, la milieu accumulant encore de la fatigue avec ces voyages… Si ce ne sera pas le jubilé de Marozsan, le Pays-Bas - Allemagne programmé le 7 avril sera l’occasion pour Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk de célébrer leur coéquipière en club. Les deux Néerlandaises vont elles aussi disputer deux matchs amicaux (Allemagne et Pologne) au même titre que Janice Cayman. La polyvalente Belge a été retenue dans la liste des 27 joueuses pour deux confrontations contre l’Autriche et la Slovénie.