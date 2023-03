La Tunisie d’El Djebali (OL) qualifiée pour la CAN 2023

En disposant de la Libye mardi soir (1-0), la Tunisie s’est assurée une place pour la prochaine CAN 2023. Comme lors du match aller, Chaïm El Djebali est resté sur le banc.

Un rassemblement pour prendre de l’expérience plus que pour faire grimper le total de sélection. De nouveau retenu dans la sélection A tunisienne après avoir disputé la CAN U20, Chaïm El Djebali reste pour le moment bloqué à une sélection. Pour les rencontres internationales de mars, le milieu offensif de l’OL s’est contenté de regarder ses compatriotes du banc de touche. En effet, la double confrontation contre la Libye dans le cadre des qualifications à la CAN n’a pas permis au Décinois d’honorer une seconde cape après celle de septembre. Mardi soir, El Djebali est resté sur le banc mais a pu fêter la victoire de la Tunisie en Libye (1-0).

Une courte victoire grâce à un but de Haythem Jouini mais aux grosses conséquences. En prenant le meilleur par deux fois sur la Libye, les Aigles de Carthage ont validé leur présence à la prochaine CAN 2023 à deux journées de la fin. Avec 10 points, les coéquipiers de Chaïm El Djebali ne peuvent plus être rattrapés par leurs adversaires d’un soir et seront donc bien en Côte d’Ivoire en janvier 2024.