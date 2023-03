L’OL au petit trot en Ligue 1

Dixième de Ligue 1, l’OL a pour principe de jeu d’avoir la possession. Une maîtrise du ballon par moment stérile à cause d’un manque de mouvements. A dix journées de la fin, la formation lyonnaise est en milieu de tableau aux kilomètres parcourus.

Ce n’est pas faute de le répéter depuis son arrivée. En posant ses valises à Lyon, Laurent Blanc a aussi apporté sa philosophie de jeu faite de possession et résolument offensive. On ne peut pas forcément dire que la mayonnaise a complètement pris depuis octobre dernier même si le coach lyonnais se montre plutôt positif ces derniers temps. Néanmoins, malgré l’amélioration, Blanc ne cesse de rappeler que son équipe manque de jeu en mouvement en match avec des joueurs qui jouent avant tout au moment d’avoir le ballon dans les pieds.

Les séances vidéos à répétition ont pour but de gommer ces lacunes et ainsi permettre à l’OL d’avoir un visage plus séduisant pour remonter au classement. Dans les chiffres, ce manque de mouvement se retrouve dans les kilomètres parcourus en moyenne dans un match. Si courir pour dire de courir n’est évidemment pas une solution, la création d’espace et de solution permet d’ouvrir des brèches. Depuis le début de la saison, les joueurs de l’OL courent en moyenne 115,8km par match. Un chiffre qui place la formation lyonnaise à la… 10e place de ce classement dominé par le Stade Rennais (119,6).

Le jeu de possession des Lyonnais et les récupérations hautes (278, 2e en Europe) font qu’ils n’ont pas forcément besoin de courir plus comme l’attestent les 111km du PSG. Mais avec 141 sprints de moyenne par match, l’OL se retrouve encore coincé en milieu de tableau de cette statistique et valide le constat de Laurent Blanc sur le manque de mouvement pour créer une solution aux coéquipiers. 10 + 10 ne font pas 20 mais finalement une 10e place logique en Ligue 1.