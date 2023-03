OL : Carpenter, Cascarino et Däbritz de retour contre Chelsea

Laissées au repos contre Guingamp, Carpenter, Cascarino et Däbritz font leur retour dans le groupe de l'OL. Sonia Bompastor a convoqué 23 joueuses pour le déplacement à Chelsea.

Après le match aller, Sonia Bompastor avait profité de la réception de Guingamp pour faire tourner. Le large succès contre le club breton lui avait permis de laisser Lindsey Horan sur le banc toute la rencontre, mais aussi de relancer Ada Hegerberg dans le grand bain. À ces minutes gérées, l’entraîneure de l’OL avait aussi décidé de laisser au repos trois joueuses avec Ellie Carpenter, Delphine Cascarino et Sara Däbritz. Les trois Lyonnaises avaient vécu la rencontre contre Guingamp de l’autre côté de la balustrade, Cascarino recevant son trophée de meilleure joueuse du mois de février en D1 par la même occasion.

Pour le déplacement à Chelsea, Bompastor retrouve tout ce joli monde. Ayant pris la direction de Londres ce mercredi, la coach a convié 23 joueuses dans la capitale anglaise pour ce match retour contre Chelsea. Au groupe présent contre Guingamp s’ajoutent donc Carpenter, Cascarino et Däbritz mais aussi Inès Benyahia qui fait les frais des choix de coach depuis quelques semaines. Pour ce match ô combien important, Bompastor peut compter sur un groupe au complet même si Amandine Henry, Griedge Mbock et Catarina Macario manquent encore à l’appel. À noter qu’en l’absence d’Emma Holmgren, toujours blessée, la jeune Marine Bosse (17 ans) complète le groupe des gardiennes avec Christiane Endler et Féérine Belhadj.

Le groupe de l'OL contre Chelsea : Endler, Belhadj, Bosse - Bacha, Carpenter, Gilles, Morroni, Renard, Sombath, Cayman - Benyahia, Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Cascarino, Le Sommer, Hegerberg, Bruun, Malard