NWSL : le rêve a viré au cauchemar pour Rapinoe et l’OL Reign

Megan Rapinoe à sa sortie sur blessure lors d’OL Reign – Gotham (Photo by Meg Oliphant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pour la troisième fois en trois tentatives, l’OL Reign n’a pas soulevé le trophée de champion de NWSL durant la nuit. Battue par Gotham (1-2), la franchise de Seattle a également perdu Megan Rapinoe après seulement trois minutes de jeu, pour sa dernière en carrière.

C’était une "fin rêvée" selon ses dires. Avant la finale de la NWSL à San Diego, Megan Rapinoe assurait qu’elle n’aurait pas pu espérer mieux pour tirer sa révérence. Un match pour un titre contre une formation de Gotham dont l’un des actionnaires est sa compagne. Toutes les planètes étaient alignées pour que le dernier match de Rapinoe avec l’OL Reign soit une fête. Le public présent en Californie a rapidement déchanté.

Après seulement trois minutes de jeu, la Ballon d’Or 2019 s’est écroulée sur le terrain et a dû quitter le pré avec l’aide des médecins. "J'ai ressenti un "pop", puis je n'ai plus senti mon tendon d'Achille, je pense que je l'ai déchiré, c'est vraiment le pire imaginable. C'est horrible. Quitter une finale aussi tôt, je ne mérite pas ça, franchement. Mais bon, c'est la vie, ça fait partie du jeu, je me sentais bien avant le match", a-t-elle commenté après la rencontre.

Pas de titre pour l'OL Groupe à Seattle

La douche froide pour l’Américaine, mais aussi l’OL Reign qui avait à cœur de s’offrir un premier titre de champion en même temps que saluer sa légende vivante. Sonnée par ce coup du sort, la franchise de Seattle a concédé l’ouverture du score à la 24e minute par Lynn Williams.

Malgré tout, l’OL Reign a rapidement repris ses esprits pour égaliser quasiment dans la foulée grâce à Rose Lavelle (29e). Seulement, le but du 1-2 de Gotham juste avant la mi-temps (45e+2) a été fatal et l’OL Reign a subi une troisième défaite en trois finales disputées. L’OL Groupe ne remportera donc pas de titre sur le continent américain au moment de passer la main dans les prochaines semaines.