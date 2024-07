OL Académie : deuxième amical pour la réserve ce samedi (20h)

Battue dimanche dernier par l’ASPTT Dijon, la réserve de l'OL poursuit sa préparation estivale avec un deuxième amical. Ce samedi (20h), les joueurs de Gueïda Fofana reçoivent l’UF Mâconnais.

Avec le début des Jeux olympiques depuis mercredi, l’OL Vallée vit au rythme des deux tournois de foot, qu’ils soient masculins ou féminins. Ce samedi à 15h, l’Argentine de Thiago Almada affronte l’Irak pour garder un espoir de qualification pour les quarts de finale de ces JO 2024. Cependant, ce ne sera pas le seul match de foot à Décines en ce jour. En effet, à une centaine de mètres du Parc OL, le terrain Gérard Houllier du GOLTC accueillera pour la première fois de la saison la réserve lyonnaise.

Ayant repris l’entraînement depuis maintenant plus de quinze jours, les joueurs du groupe Pro 2 ont entamé leur cycle de matchs amicaux. Le premier a eu lieu dimanche dernier en Bourgogne face à l’ASPTT Dijon (défaite 2-1). Ce samedi, Gueïda Fofana et ses joueurs reçoivent une formation qu’ils vont apprendre à connaitre et à jauger en vue de la saison de National 3 : l’UF Mâconnais.

Les lofteurs du groupe pro non conviés

Placées dans la même poule I pour cet exercice 2024-2025, les deux formations ont malgré tout décidé de s’affronter en préparation du côté de Décines. Le coup d’envoi sera donné à 20h et permettra à certains joueurs à l’essai de faire leurs preuves, tandis qu’Alejandro Gomes Rodriguez devrait connaitre ses premières minutes avec l’OL, suite à sa signature. Bien qu’ils évoluent avec la réserve durant la semaine, les lofteurs Dejan Lovren, Paul Akouokou, Sinaly Diomandé, Amin Sarr et Florent Sanchez profitent d'un repos et ne participeront pas à cette rencontre amicale.