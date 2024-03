OL Académie : le programme du week-end

Week-end restreint pour les équipes de l’OL Académie avec seulement deux matchs au programme. Seules la réserve féminine et les U19 féminines seront sur le pont.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent ce week-end pour les suiveurs de l’OL Académie. Les équipes masculines font relâche et c’est donc du côté des féminines que les regards vont se tourner. Il n’y aura toutefois qu’un seul match à Meyzieu dimanche à 14h30 pour les U19. Mais ce ne sera pas n’importe quel rendez-vous puisque les jeunes Lyonnaises reçoivent le PSG pour cette 4e journée de la phase Élite. Les deux formations réalisent pour le moment un sans-faute avec trois victoires en trois matchs et ce premier duel pourrait déjà donner un avantage conséquent dans la course au titre. Vainqueur du championnat ces deux dernières saisons, l’OL peut faire un gros coup à la maison dimanche.

Dans le même temps, la réserve se déplacera en Côte-d’Or pour affronter Longvic. Si ce déplacement bourguignon ne devrait pas être trop compliqué à gérer pour les joueuses d’Antoine Capinielli, il doit avant tout permettre de préparer au mieux ce qui se profile pour le reste du mois de mars. En effet, sur les trois autres matchs, l’OL se déplacera notamment à Toulouse et à Cannes pour deux rendez-vous cruciaux. Actuellement quatrième avec quatre points de retard sur ces deux formations, l’équipe lyonnaise peut totalement se relancer dans la course au titre dans cette poule B de D3 féminine.