Alexandre Lacazette exulte après la victoire de l’OL à Rennes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Avec 28 réalisations toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette fait partie des 5 meilleurs buteurs français sur l'année 2023.

A l'image de l'OL, Alexandre Lacazette aura connu des bonnes (plus rares) et des mauvaises périodes en 2023. Avec 28 buts toutes compétitions confondues, le tout sans jouer de coupe d'Europe ou participer à des rencontres avec la France, il finit tout de même l'année dans le top 5 des buteurs français.

Tout en haut de ce classement, on retrouve assez largement Kylian Mbappé (52), loin devant son dauphin, Karim Benzema (40). Le podium étant complété par Antoine Griezmann et donc l'avant-centre de l'Olympique lyonnais (28 tous les deux). Derrière, nous avons Randal Kolo-Muani et André-Pierre Gignac (24 pour les deux).

Non loin de Mbappé en Ligue 1 en 22-23

La performance est ainsi à saluer, avec pour le capitaine rhodanien des phases d'euphorie, surtout en fin de saison passée. De janvier à mai, il avait ainsi marqué à 21 reprises en 23 matchs. On se souvient notamment de son quadruplé contre Montpellier lors du 5-4 qui restera dans l'histoire. A la lutte avec Mbappé pour le titre de meilleur réalisateur de Ligue 1, il avait échoué de peu (deux longueurs) derrière le Parisien.

Ce fut beaucoup plus difficile sur l'exercice 2023-2024, où il n'a pas réussi à enrayer la chute au classement de son équipe. Mais comme elle, il a retrouvé des couleurs en décembre avec quatre buts en cinq affiches. Pourra-t-il repartir sur les mêmes bases en 2024 ? Si tel est le cas, alors l'OL peut espérer assurer assez vite son maintien.