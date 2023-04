OL - ASVEL : John Textor veut "étendre le rôle" de Tony Parker

À l’heure où l’OL Groupe s’est mis en travers de l’entrée dans l’actionnariat de l’ASVEL de l’entreprise Smart Good Things, Tony Parker travaille sur une nouvelle solution. Malgré une certaine déception, le président-actionnaire confirme que les discussions avec John Textor vont bon train pour étendre son rôle jusqu’en 2030.

Sur la scène européenne, ce n’est pas vraiment la saison de tous les records pour l’ASVEL et ce n’est pas en coulisses que les choses vont pour le mieux non plus. Tancée par la LNB pour le dossier concernant les contrats de Nando De Colo et Joffrey Lauvergne, le club villeurbannais subit quelques secousses en interne. Ces turbulences s’ajoutent à celle du rejet du projet de Tony Parker de voir entrer dans l’actionnariat l’entreprise Smart Good Things. Cette décision est intervenue suite au veto mis par LDLC et l’OL Groupe, deux des actionnaires de l’ASVEL.

De quoi mettre de l’eau dans le gaz entre Tony Parker et Jean-Michel Aulas après la décision de faire sortir l’ancien basketteur du conseil d’administration de l’OL pour favoriser les actionnaires historiques ? Le président villeurbannais s’en défend même s’il est forcément déçu. "Je n’ai pas envie de me focaliser sur les frustrations de Jean-Michel (Aulas) ou de Thierry (Sauvage). Je préfère me concentrer sur le positif. C’est l’avenir de l’Asvel qui m’intéresse et nous allons travailler main dans la main avec l’OL, assure-t-il dans Le Progrès. Je serai un bon ambassadeur de l’OL et je ferai tout pour bien représenter l’OL en France et aux États-Unis."

"Nous avons la même vision avec John (Textor) et Mark Affolter"

Entre Parker et l’OL, les tensions ne seraient donc pas si présentes que ce qu’on peut lire à droite et à gauche. Cela tiendrait essentiellement au fait que les relations entre le futur Hall of Famer et John Textor aient repris de plus belles depuis l’annonce du futur désengagement de Smart Good Things. En effet, Tony Parker confirme que des discussions sont actuellement en cours avec l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe pour voir son rôle perdurer au sein de l’institution avec, pourquoi pas, l’idée de le faire réintégrer au conseil d’administration du club lyonnais dans les années à venir.

Alors que pouvait se poser la question du poids de l’OL dans le futur de l’ASVEL, l’Américain semble avancer ses pions, comme pour marquer son territoire. "Nous continuons les discussions avec John (Textor) et Mark Affolter, du groupe Ares. Il reste un an de contrat, ils veulent étendre mon rôle (d’ambassadeur) et nous parlons d’un deal, lié à la participation de l’OL au sein de l’Asvel (33,3 %), jusqu’en 2030. Ils veulent que je sois encore plus impliqué dans la vie du club et dans le développement aux États-Unis. Et ils aimeraient que je revienne un jour dans le board."

À l’heure où l’Arena doit être livrée à la fin de l’année, Tony Parker espère pouvoir trouver une solution durable et équitable avec l’OL pour voir l’ASVEL continuer à progresser. Une chose est sûre, il paraît pouvoir compter sur l’appui de Textor dans l’histoire.