OL : Athekame, la bonne pioche à droite

Buteur et précieux face à Rennes, Zachary Athekame confirme. Le Suisse comble un poste de latéral droit longtemps resté problématique à l'OL.

Depuis combien de temps l'OL n'avait-il plus compté sur un latéral droit digne de son rang ? La question mérite d'être posée tant le poste a longtemps ressemblé à un casse-tête du côté de Décines. Il faut remonter loin pour retrouver un vrai titulaire installé dans la durée. L'émergence de Malo Gusto, qui n'a jamais accompli une saison pleine à l'OL, fut une parenthèse. Mata avait bien livré quelques prestations encourageantes avant de glisser dans l'axe, et Maitland-Niles n'a jamais convaincu. Léo Dubois ? Autrement dit un vieux serpent de mer.

Ce samedi face à Rennes (4-0), Zachary Athekame a apporté un début de réponse. Auteur du troisième but, souvent celui de la délivrance dans un match, le joueur prêté par le Milan AC s'est montré virevoltant dans son couloir. Une réalisation à l'image de sa soirée : un centre venu de la gauche, qu'il a parfaitement suivi pour conclure au deuxième poteau. "Je suis content de ma performance, être décisif et aider l'équipe, je ne peux pas rêver mieux", s'enthousiasmait le Suisse au coup de sifflet final.

Un profil moderne qui coche toutes les cases

Le natif de Genève présente le profil complet du latéral moderne. Précis dans ses passes, capable de jouer en une touche, l'Helvète de 21 ans a constamment proposé des solutions dans le camp adverse. Connecté en permanence à ses partenaires, il s'est parfaitement entendu avec Nuamah sur le flanc droit. Une bonne complicité également avec Felix Bacher pour écarter le jeu, une vraie solidité défensive : le défenseur coche méthodiquement les cases que l'OL cherchait depuis plusieurs années.

Rappelé cette semaine avec la Nati, celui qui monte en puissance à Lyon ne cache pas son bonheur. "Je suis heureux d'être ici, on est une équipe et on est une vraie famille", glissait-il, avant de se projeter avec ambition : "C'est parfait, on est très contents de finir sur le podium avant la trêve, c'était l'objectif."