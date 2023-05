Après avoir appris que Jean-Michel Aulas n'était plus le président de l'OL, Hatem Ben Arfa a eu des propos qui ont choqué plusieurs personnalités sportives. Dejan Lovren a décidé de lui répondre directement sur Twitter.

Lundi, alors que toute la planète football rendait hommage au parcours de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique lyonnais, le joueur formé à l'académie, Hatem Ben Arfa, a publié un message explosif sur ses réseaux sociaux. "Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir" a-t-il écrit. Suite à cela, de nombreuses personnalités du monde du football lui ont répondu.

Tout d'abord, son premier agent Frédéric Guerra a déclaré qu'"il ne grandira jamais… C’est la seule façon qui lui reste, pour exister dans un monde où il n’a jamais brillé". Des mots forts de la part d'un ancien proche du joueur, et qui s'ajoutent à ceux Sonny Anderson au micro de beIN Sports. "C’est complètement déplacé et honteux de la part d’un joueur qui était une promesse du foot, qui est sorti de l’académie de l’OL".

La réaction la plus forte a sans doute été celle de Dejan Lovren, l'actuel défenseur central de l'Olympique lyonnais. Sur Twitter, le Croate a répondu sèchement aux propos de Ben Arfa. "Cherchez le respect, et non l'attention. Cela dure plus longtemps", accompagné du hashtag #HBA, les initiales du principal concerné.

"Il fallait laisser la place aux jeunes"

Suite à l'engouement médiatique autour de sa déclaration, Hatem Ben Arfa a décidé se justifier, selon l'Équipe du soir ce lundi. Pour le joueur, il n'y avait pas d'attaque personnelle à travers ce message. Il a simplement voulu exprimer qu'à l'instar d'un certain nombre de dirigeants, JMA n'avait, lui aussi, pas marqué le football français. Il a également rajouté que désormais, il fallait laisser la place aux plus jeunes.