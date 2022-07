OL - Bleues : Cascarino a marqué, la France a corrigé le Vietnam

Pour son dernier match de préparation avant l'Euro, la France a corrigé le Vietnam (7-0) vendredi soir. Delphine Cascarino a notamment marqué, pendant que Wendie Renard était laissée au repos.

Carton plein de confiance pour l'équipe de France à quelques jours du début de l'Euro (du 6 au 31 juillet). Pour son deuxième et déjà dernier match de préparation avant le début de la compétition, les Bleues de Wendie Renard, laissée au repos, ont écrasé le Vietnam (7-0) au stade de la Source d'Orléans. Après avoir corrigé le Cameroun (4-0) le 25 juin dernier, c'est avec un total de 11 buts, pour zéro encaissé, que les joueuses de Corinne Diacre concluent brillamment leur préparation avant leur entrée en lice dans l'épreuve reine en Europe.

Un but et une passe décisive pour Cascarino

En démonstration dès les premiers instants de ce match amical, la Lyonnaise Delphine Cascarino a montré la voie (1-0, 5e), avant que Kadidiatou Diani à deux reprises (11e et 45e+1 sur une passe décisive de Cascarino), Sandie Toletti (16e), Marie-Antoinette Katoto (22e) et Clara Mateo (33e) permettent aux Bleues de plier la rencontre en première période. Prochaine échéance, bien plus importante, contre l'Italie le 10 juillet pour assister au premier match de Wendie Renard et ses coéquipières à l'Euro en Angleterre.