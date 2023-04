La défenseure de l'Olympique lyonnais et capitaine de l'Équipe de France, Wendie Renard, a évoqué l'attente qu'il y avait autour de son retour en sélection.

Avant d'affronter la Colombie ce vendredi au Mans (21 h 10), Wendie Renard est revenue sur les conséquences d'avoir choisi de se retirer de la sélection en mars. "Je sais que je suis forcément attendue au tournant. Mais je n'ai pas attendu ce genre de décision pour être attendue. Ça fait très longtemps que je joue au plus haut niveau, à tous les matches, je suis scrutée", a-t-elle réagi. La joueuse de l'Olympique lyonnais semble sereine, mais elle a aussi choisi d'évoquer sa responsabilité dans ses précédents choix. "C'était mon choix, je l'ai assumé et je l'assumerai. Je n'ai mis d'ultimatum à personne", estime la joueuse.

"Avec le sélectionneur, on a le même objectif commun"

La capitaine des Fenottes a également mentionné la relation qu'elle entretenait avec son nouveau sélectionneur Hervé Renard. "J'ai eu cette opportunité de rencontrer Hervé avec l'équipe de France en 2014, quand il était entraîneur à Sochaux. Renard pour Renard, on s'était soutenu (sourire). Professionnellement, je l'ai toujours suivi dans toutes les équipes qu'il a entraînées. Aujourd'hui c'est mon entraîneur, ça fait plaisir qu'il soit à mes côtés, à nos côtés. Aujourd'hui on est là pour le même but, le même objectif commun." Enfin, la défenseure centrale des Bleues tient à rappeler qu'il n'y a pas eu de contacts entre elle et son homonyme. "La décision a été prise de la part de la FFF".