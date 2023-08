OL - Bleues : une revanche à prendre face à l'Australie

Avant son quart de finale face à l'Australie samedi 12 août, les Bleues avaient déjà perdu face à son adversaire en amical.

Les Bleues n'ont certainement pas dû oublier leur dernière confrontation face à l'Australie. C'était le 14 juillet dernier, jour de fête nationale en France. Mais ce jour-là, les filles d'Hervé Renard ont perdu en dernier match de préparation avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Elles s'étaient inclinées sur le score de 1-0. Dorénavant, la rencontre qui attend les coéquipières de la capitaine Wendie Renard sera d'un tout autre calibre et dans un autre contexte.

Qualifiées pour les quarts de finale après sa victoire face au Maroc au tour précédent (4-0), les Tricolores s'avancent en confiance avant d'affronter les Australiennes et sa Fenotte Ellie Carpenter (64 matchs sous le maillot lyonnais). Un duel qui aura lieu samedi 12 août à 9 heures du matin.

Une petite vengeance dans l'air

Avec un duo d'attaque en feu follet emmené par Le Sommer et Diani, les Françaises peuvent se montrer ambitieuses pour ce quart de finale face à l'un des pays hôtes de la compétition. Par ailleurs, sur les quatre confrontations entre les deux nations, on retrouve une égalité parfaite entre elles avec deux victoires de chaque côté. Néanmoins, l'équipe de France et ses six Rhodaniennes (Renard, Bacha, Majri, Le Sommer, Becho et Diani) ont la ferme intention de l'emporter face aux Australiennes afin de rallier les demi-finales du tournoi planétaire et d'égaler la meilleure performance de la sélection (2011).