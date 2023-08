OL - Mondial 2023 : les Bleues face à Carpenter en quart de finale

Bacha, Diani et Le Sommer avec la France contre le Maroc à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce samedi 12 août (9 heures), les Bleues et ses Fenottes affrontent Carpenter et l'Australie en quart de finale de la Coupe du monde.

Elles sont sept sur le terrain pour une place dans le dernier carré de la Coupe du monde. Ce samedi 12 août à 9 heures, les Bleues et ses six Fenottes (Renard, Bacha, Majri, Le Sommer, Becho et Diani) affrontent celle d'un des pays hôtes de la compétition, l'Australie (Carpenter). Une de ces deux équipes devra malheureusement quitter le tournoi à l'issue du match.

Après avoir battu le Maroc en 8ᵉˢ de finale (4-0), les filles d'Hervé Renard doivent passer l'obstacle australien pour retrouver soit l'Angleterre, soit la Colombie au tour suivant. De son côté, la sélection australienne a battu le Danemark (2-0) pour croiser la route des Tricolores.

Une attaque en feu

Muettes lors du premier match de poule face à la Jamaïque (0-0), les Bleues ont mis la seconde lors des trois derniers matchs avec 12 buts inscrits. Soit une moyenne de 4 buts par match. Un constat qui s'explique par la grande forme du duo d'attaque Le Sommer-Diani. Future joueuse du club des Fenottes, Diani n'en finit plus d'enchaîner les bonnes prestations.

Auteure d'un triplé lors de la rencontre face au Panama (6-3), la désormais ex-Parisienne compte bien emmener les Bleues sur le chemin vers un premier titre mondial. Pour cela, il faut d'abord battre les Australiennes. Nul doute que les Françaises auront la ferme volonté d'y parvenir avant de présager la suite.