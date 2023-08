OL - Ligue 1 : avec quelle défense face à Strasbourg ?

Laurent Blanc lors de Nice – OL (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Avant d'affronter Strasbourg ce dimanche 13 août à 20 heures 45, l'OL doit faire à des absences en défense.

Une défense attendue au tournant pour le premier match de l'OL en Ligue 1. Ce dimanche 13 août (20h45), les coéquipiers de Corentin Tolisso se déplacent du côté de Strasbourg. Si la présaison n'a pas été des plus convaincantes d'un point de vue résultat et jeu, le club rhodanien est maintenant concentré sur le championnat. Avec un premier déplacement pas des plus faciles, Laurent Blanc va devoir se creuser les méninges pour sa défense.

Clinton Mata en charnière centrale ?

Dans les buts, Anthony Lopes ne pourra pas assurer sa place après son choc face à Crystal Palace, le samedi 5 août dernier (2-0). C'est Rémy Riou qui assurera l'intérim durant l'absence du portier portugais. En défense centrale, Dejan Lovren est toujours en reprise (ischios-jambiers). Ćaleta-Car, l'une des recrues estivales et arrivé il y a une dizaine de jours, semble prêt à jouer, bien qu'en manque de rythme.

En conséquence de ces absences, des solutions alternatives paraissent possibles : faire glisser Clinton Mata, autre joueur arrivé cet été, en défense centrale aux côtés de Sinaly Diomandé. Saël Kumbedi occuperait le couloir droit avec Nicolás Tagliafico sur le flanc gauche. En tout cas, l'OL devra sortir les muscles pour ne pas entamer de la pire des manières sa première sortie dans l'exercice 2023-2024.