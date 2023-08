Un superordinateur voit l'OL européen à la fin de saison prochaine

Avant son premier match de Ligue 1 ce dimanche 13 août, un superordinateur annonce que l'OL finirait 6e à l'issue de la saison 2023-2024.

L'OL européen pour la saison 2024-2025 ? Selon un superordinateur Opta, cela semble être le cas. En effet, ce dernier prédirait que l'Olympique lyonnais finirait 6e à l'issue de l'exercice 2023-2024 de Ligue 1. Le club retrouverait donc la Ligue Europa Conférence.

Une place qui raviverait les nombreux supporters du club rhodanien. Pour rappel, les hommes de Laurent Blanc ne joueront pas de coupe d'Europe pour la saison à venir après celle de 2022-2023 où les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont fini à la 7e place. Dernièrement, une intelligence artificielle voyait l'OL finir 5e et retrouver la Ligue Europa.

Le PSG champion, les deux promus relégués

Après plus de 10 000 simulations opérées par le superordinateur Opta, le Paris Saint-Germain serait champion (1er) avec Lens (2e) et l'Olympique de Marseille (3e) pour compléter le podium. Lille (4e) et le Stade Rennais (5e) devanceraient l'OL (6e) et l'AS Monaco viendrait juste derrière (7e). Pour leur part, les deux promus (Metz et Le Havre) retrouveraient la Ligue 2, un an seulement après leur montée. Concernant le milieu de tableau, Nice terminerait 8e, Strasbourg 10e ou encore Clermont 13e.

Sur les multiples simulations, il faut savoir qu'elles tiennent compte du nombre de fois où tel club a terminé à telle place lors de chacune d'entre elles. Par exemple, le PSG a terminé 1er du classement 55,5% du temps au cours des 10 000 opérations de simulation.