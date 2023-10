OL - Clermont : trois retours dans le groupe clermontois

Le joueur de Clermont, Boutobba, face aux joueurs de Monaco Eliot Matazo et Soungoutou Magassa (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour se rendre à Décines ce dimanche (20h45), Clermont voit revenir trois éléments dans son groupe : Bilal Boutobba, Stan Berkani et Aïman Maurer.

Dernier de Ligue 1, Clermont compte sur le choc du bas de tableau face à l'OL ce dimanche pour se relancer. Pour cette affiche de la neuvième journée du championnat, programmée à 20h45, Pascal Gastien, l'entraîneur clermontois, peut s'appuyer sur un groupe au complet ou presque.

L'effectif auvergnat se déplacera à 20 joueurs pour se rendre à Décines. On note trois retours par rapport au match précédent à Montpellier, il y a quinze jours. Les milieux de terrain Bilal Boutobba et Stan Berkani, et l'attaquant Aïman Maurer, ont été appelés, tout comme Maxime Gonalons, Habib Keita et Mehdi Zeffane, les anciens de l'Olympique lyonnais, ou encore Florent Ogier, né à Lyon.

Cinq absents à Clermont

On retrouve également le gardien Mory Diaw, le défenseur Andy Pelmard ainsi que les attaquants Elbasan Rashani et Grejohn Kyei, auteur d'un doublé en mai dernier lors de la dernière confrontation entre les deux clubs (2-1 pour l'actuelle lanterne rouge).

En revanche, cinq éléments manqueront à l'appel du côté du CF63, à savoir Neto Borges, suspendu, mais aussi Komnen Andric, non retenu, Adam Mabrouk, Jérémie Bela et Yoël Armougom, forfaits.