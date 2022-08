Dans la nuit de jeudi à vendredi au Costa Rica, l'équipe de France féminine U20 dispute son premier match à la Coupe du monde. Face au Nigéria, Kysha Sylla, Alice Sombath et Vicki Becho défendront les couleurs françaises.

Place à la jeunesse. Si cet été a été marqué par l'Euro, la Coupe Concacaf ou la Copa América pour de nombreuses Fenottes, les jeunes pousses de l'Olympique lyonnais vont elles aussi pouvoir s'exprimer avec leur sélection. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les trois Lyonnaises de l'équipe de France U20, Kysha Sylla (2004), Alice Sombath (2003) et Vicki Becho (2003), font leur entrée en lice à la Coupe du monde de la même catégorie.

Un premier test contre le Nigéria

Après une semaine de stage à Clairefontaine, et une large victoire en amical face au Ghana (4-0, doublé de Becho) le 29 juillet dernier, elles ont pris l'avion direction le Costa Rica où se tient ce Mondial. À 1 heure du matin (heure française), les joueuses de Sonia Haziraj défieront le Nigéria, dans la poule C, avant de se mesurer au Canada (15/08) et à la Corée du Sud (18/08).