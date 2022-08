OL : Rémy Vercoutre loue l’apport de Rémy Riou

Avec la suspension pour trois matchs d’Anthony Lopes, Rémy Riou devrait assurer l’intérim. Après avoir fait ses débuts contre Ajaccio, le portier de l’OL va enchaîner plus vite qu’il ne le pensait.

C’est l’histoire d’un gardien qui a 35 ans a fait le choix de revenir chez lui pour terminer sa carrière. Après trois saisons du côté de Caen, Rémy Riou est revenu à Lyon pour boucler la boucle et penser à sa reconversion. Et quand le destin s’en mêle, tout prend des airs magiques. Barré à l’époque par Grégory Coupet et Rémy Vercoutre, le gardien avait pris la poudre d’escampette pour toucher au plus haut niveau, le tout sans avoir joué une seule minute officielle avec l’OL. C’est finalement la veille de ses 35 ans que Riou a fait ses débuts avec son club formateur, devenant le troisième plus vieux joueur à réaliser cet "exploit".

Entré à la suite du rouge d’Anthony Lopes, Rémy Riou s’est illustré avec une claquette et a rendu la confiance que Peter Bosz et Rémy Vercoutre lui ont donné depuis le début de la préparation. "Je veux qu’il y ait une concurrence saine et dynamique. Rien n’est figé. Je veux que mes gardiens performent et épaulent du mieux possible Anthony Lopes. On va voir comment tout va se mettre en place. Je suis content pour Riou, a indiqué Vercoutre, dans des propos sur le site du club. Il amène beaucoup d’expérience dans le vestiaire, du calme, du savoir-faire. Il est bienveillant avec les autres, notamment avec les jeunes gardiens."

Si l’entraîneur des gardiens assure que rien n’est figé dans la hiérarchie des gardiens, la situation de Julian Pollersbeck devrait permettre à Rémy Riou d’enchaîner. En effet, avec la suspension d’Anthony Lopes pour les trois prochains matchs, le Lyonnais de naissance devrait connaitre ce week-end sa première titularisation. A condition que se tienne le match contre Lorient…