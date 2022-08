Désormais entraîneur adjoint en charge des attaquants, Ludovic Giuly a été surpris par l'investissement d'Alexandre Lacazette qui affirme son leadership.

Il a vite repris ses marques dans le Rhône. À l'OL entre 1994 et 1998, Ludovic Giuly est revenu dans les rangs de son club formateur, cet été, pour y occuper un poste d'entraîneur adjoint. Après avoir pris sa décision en seulement 48 heures, l'ancien joueur du FC Barcelone a fait ses premiers pas du côté de Décines le 4 juillet dernier. Auprès de Peter Bosz, il est notamment en charge des attaquants. Un poste qui lui confère une relation particulière avec le capitaine lyonnais, Alexandre Lacazette, buteur contre Ajaccio (2-1) pour son retour au Parc OL.

Un capitanat pris très au sérieux

Si Lacazette donne de la voix et affirme son leadership dans le vestiaire, comme sur le terrain, il semble également très préoccupé par les systèmes mis en place par le coach néerlandais et son staff. "J'apprends à connaître Alex (Lacazette). C'est l'un des premiers attaquants que je connais qui me pose autant de questions : "Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on travaille ça?" Sur ce que met en place Peter (Bosz) à l'entraînement, il veut tout savoir, a révélé Giuly dans une interview pour Free aux côtés de l'avant-centre lyonnais.

Habitué à ce que les joueurs "ne posent pas ces questions en général", Ludovic Giuly a été "un peu surpris" par Alexandre Lacazette qui "a besoin de savoir pourquoi il fait quelque chose et dans quel sens il le fait". Le Lyonnais de 31 ans préparerait-il une possible reconversion ? Ce qui est certain, c'est qu'il prend très au sérieux son rôle de leader.