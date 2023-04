OL : deux individus arrêtés dans la série de cambriolage de joueurs

Thiago Mendes (OL) face à Jonathan David (Lille) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Ces derniers mois, de nombreux joueurs de l’OL ont été victimes de cambriolage. Deux individus ont été arrêtés par les policiers de la sûreté du Rhône.

Karl Toko-Ekambi, Thiago Mendes, Jeff Reine-Adelaïde et Moussa Dembélé. Ces derniers mois, les joueurs de l’OL n’ont pas été pris qu’en grippe par les supporters. Ils ont aussi été victimes de cambriolage ou de tentatives pour le dernier cité. Une loi des séries qui inquiétait forcément au sein du club et qui devrait prendre fin. En effet, d’après les informations d’Europe 1, deux quinquagénaires ont été arrêtés par les policiers de la sûreté du Rhône pour au moins 4 cambriolages aux domiciles de joueurs et du staff du club de football de l’Olympique lyonnais. Une liste de 12 adresses de joueurs professionnels a aussi été retrouvée.

Des individus connus des services de police

Ces individus ont pu être identifiés grâce aux caméras de surveillance lors de l’un des cambriolages et ont été appréhendés mardi à Saint-Etienne alors qu’ils venaient de faire un nouveau coup du côté de Firminy qui avait été fructueux avec des bijoux, des pièces d’or et un bolide d’une marque allemande. Placés en garde à vue dans la foulée après notamment la découverte d’une liste manuscrite d’adresses de footballeurs évoluant à Lyon, Monaco, Nice et Montpellier, ils devaient passer vendredi en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Lyon pour une série d’au moins huit cambriolages.