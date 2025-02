Clinton Mata lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Suite à la rencontre de dimanche contre Reims (4-0), deux joueurs de l’OL sont en sursis sur le plan disciplinaire. Mata et Tagliafico ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Tout le monde avait le sourire dimanche à Décines, exceptés les Rémois. Il faut dire que l’OL a retrouvé le chemin du succès d’assez belle manière, particulièrement après l’heure de jeu. Un succès 4 à 0, une place européenne retrouvée et surtout, pas de blessé, le contrat est rempli. Mais d’un point de vue disciplinaire, on notera que les deux cartons jaunes de Clinton Mata et Nicolas Tagliafico, premier buteur, pourraient avoir des conséquences.

Les deux défenseurs, extrêmement importants dans le dispositif lyonnais, sont désormais sous la menace d’une suspension. Comptant parmi les leaders du groupe, ils écoperont d’un match de punition en cas de nouvel avertissement dans les prochaines semaines.

De longues périodes de sursis

L’Angolais, averti à Nantes fin janvier, doit éviter toute sanction jusqu’à la réception de Lille fin février (28e journée). Une période de sursis de sept matchs donc. Pour l’Argentin, celle-ci est un peu plus longue, puisqu’il faudra pousser jusqu’à l’affiche suivante, le déplacement à Auxerre mi-avril (huit sorties en Ligue 1). Sur ce laps de temps, les Rhodaniens défieront le PSG, mais ils manqueront ce duel uniquement en cas d’exclusion à Montpellier dimanche. En revanche, méfiance, car suivront Brest, Nice ou encore le LOSC, des confrontations cruciales.

Jordan Veretout est dans une situation similaire. En revanche, s’il ne prend pas de "biscotte" face au MHSC, il ne sera plus concerné.