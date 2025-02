OL : Puydebois et Reale attendent plus de Cherki 

Rayan Cherki lors d’OL – Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur d’un but et de deux passes décisives face à Reims (4-0), Rayan Cherki fait parler de lui. Même s’il a été décisif, Nicolas Puydebois et Enzo Reale en attendent plus du joueur de l’OL.

Rayan Cherki a-t-il fait preuve de suffisance face à Reims ? En tout cas, c’est ce que pensent Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Effectivement, l'OL a triomphé face aux Champenois (4-0) dimanche après-midi. Au cours de ce match, le meneur de jeu s'est distingué en marquant un but et en offrant deux passes décisives. Néanmoins, nos consultants de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" en attendent davantage de la part Rayan Cherki.

Selon Nicolas Puydebois, le Français doit se donner constamment à 100% s'il souhaite avoir la possibilité de découvrir un jour une grande écurie européenne, comme il l'aspire. "Quand tu es un joueur de très haut niveau, tu te dois d’être à 100% tout le temps et d’être efficace dans ton jeu. Tu ne peux pas être suffisant et prendre les autres de haut. Les Rémois sont bien moins bons que lui. Mais justement, tu dois évoluer à ton meilleur niveau pour montrer que tu as une classe supérieure comparée à ces footballeurs-là. C’est ça qui va faire que tu vas atteindre un grand club. C’est dommage", a lancé le triple champion de France (2003-2005) lundi dans TKYDG.

"Face à Reims, c’étaient des pertes de balle de branleur"

Et son confrère, Enzo Reale, partage le même avis sur le sujet. "Face à Reims, c’étaient des pertes de balle de branleur. C’était de la suffisance. C’est comme ça que je le prends moi. Un joueur de son calibre, il ne doit pas jouer comme ça. Après oui, il est impliqué sur les quatre buts parce qu’il a du talent. Il en a plus que les autres, c’est clair et net. Mais j’attends mieux", a déclaré l’ancien joueur du GOAL FC.