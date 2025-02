L’OL n’était pas le premier choix de Valbuena

Lyon’s French forward Mathieu Valbuena reacts after missing a goal opportunity during the UEFA Champions League Group H football match between Olympique Lyonnais (OL) and FC Sevilla at the Parc Olympique Lyonnais in Décines-Charpieu near Lyon, southeastern France, on December 7, 2016. / AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES

En 2015, Mathieu Valbuena signe à l’OL en provenance du Dynamo Moscou. Une arrivée qui avait fait parler à l’époque. Surtout, venir à Lyon n’était pas l'idée première du Français.

Lorsqu'on évoque un transfert de l'OL qui a suscité beaucoup de débats, il est inévitable de parler de celui de Mathieu Valbuena. Ancien joueur de l'Olympique lyonnais, il avait remporté le titre de champion de France avec l'OM en 2010. Il a rejoint ensuite le Rhône en 2015, après un passage du côté de la Russie et du Dynamo Moscou.

A la fin de cette aventure russe, l’ancien international français a avoué souhaiter revenir à Marseille, bien davantage que de signer chez les Rhodaniens. "Ma priorité, c'était de revenir à l’OM. Mais j’ai senti que je n’étais pas le bienvenu pour revenir au club" a lancé l’ex-Marseillais dans une interview pour le média CARRÉ.

"J’ai vécu de belles émotions"

Le milieu offensif explique pourquoi finalement, il s'est engagé avec l'OL. "J'ai ce coup de fil de Jean-Michel Aulas. Directement, je me suis dit que c’était chaud par rapport à l’OM. Mais je savais que je jouerais la Ligue des champions. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir d'équipe alors qu’il y avait l’Euro 2016 avec la France. Et les Bleus, ce n’est pas éternel. J’avais envie de faire peut-être ma dernière compétition européenne, et qui plus est chez moi, en France. La finalité, c’est que je me suis dit que j’allais accepter", a conté Valbuena.

Bien que ce ne soit pas son option initiale, le footballeur de 40 ans, qui évolue aujourd'hui en Grèce, ne regrette absolument pas cette décision. "Même quand j’étais à Lyon, j’ai toujours dit que mon club de cœur, c'était Marseille. En revanche, je me suis donné à fond, a-t-il affirmé. J’ai beaucoup apprécié mon passage à l’Olympique lyonnais. J’ai vécu de belles émotions et rencontré de très bons footballeurs, mais aussi de belles personnes. Comme Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Jordan Ferri et Alexandre Lacazette."