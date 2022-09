OL : Egurrola et van de Donk appelées avec les Pays-Bas

Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk disputeront deux matchs amicaux avec les Pays-Bas contre la Zambie (06/10) et la Norvège le (11/10).

En plus de Signe Bruun, Janice Cayman et Sara Däbritz, la trêve internationale du mois d'octobre concernera également Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk. Les deux Néerlandaises rejoindront leur sélection pour deux matchs amicaux.

Les Pays-Bas rencontreront la Zambie le 6 puis la Norvège le 11. Lors de la dernière affiche, elles ne retrouveront pas leur coéquipières Ada Hegerberg, blessée et absente des terrains depuis début septembre.