L'Australie n'a fait qu'une bouchée des Philippines (0-8) ce dimanche. Titulaire en défense, Ellie Carpenter a été de la partie pour représenter l'OL féminin.

Deuxième match de phase de groupe des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et autant de victoires pour l'Australie. Après le succès face à l'Iran (2-0) jeudi, durant lequel la joueuse de l'OL Ellie Carpenter avait ouvert le score, les Maltidas se sont imposées ce dimanche contre les Philippines (8-0). Cette fois, la latérale droite n'a pas marqué, mais ça n'a pas empêché ses coéquipières de se régaler dans la surface adverse.

Sam Kerr et Caitlin Foord ont toutes deux inscrit un triplé. Mary Fowler et Clare Wheeler ont, quant à elle, respectivement marquer le premier et le dernier but de la rencontre. De quoi prendre largement la tête du groupe A de ces éliminatoires avant d'affronter l'équipe de Taipei chinois mercredi 1er octobre prochain. Après la demi-finale de "leur" Coupe du monde en août dernier, les Australiennes continuent leur marche en avant et fonce vers les Olympiades parisiennes.