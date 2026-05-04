OL, Endrick, Tolisso, Ligue des champions... TKYDG en direct

Ce lundi, l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" parlera logiquement de cette fin de saison haletante qui attend l'OL. La Ligue des champions pourrait bien être au rendez-vous, même si tout n'est pas encore réglé avec deux journées à disputer.

Il y a des lendemains qui déchantent et d'autres bien plus heureux. Ce lundi soir, à partir de 19h, ce ne sera clairement pas la soupe à la grimace sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". L'OL a montré un très beau visage dimanche soir contre Rennes, au point de s'offrir une victoire non pas facile mais maitrisée. Un 18e succès dans cette saison qui propulse les Lyonnais seuls à la troisième place de cette Ligue 1 puisque Lille a fait nul contre Le Havre. Toutefois, tout reste encore à jouer dans la course à la Ligue des champions puisqu'il reste encore deux journées à disputer. Un déplacement à Toulouse dimanche (21h) puis la réception de Lens, le 17 mai. Six points à prendre pour atteindre cet objectif que tout un club attend depuis maintenant six ans.

A cette époque, Baptiste Monveneur était en pleine formation à l'Académie. Ce lundi, l'ancien milieu sera sur le plateau de TKYDG pour parler de son histoire, lui qui vient de sortir un livre "A l'aube du jeu et des mots" sur son expérience à Meyzieu. Rendez-vous donc à 19h ce lundi en direct. "Tant qu'il y aura des Gones" est disponible sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, LCTV (Free chaîne 912 et SFR chaînes 391/476), Dailymotion.