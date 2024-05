OL féminin : Wendie Renard va atteindre le cap des 300 capitanats

Wendie Renard (OL) face à Grace Geyoro (PSG) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Historique leader de l'OL, Wendie Renard atteindra cette semaine la barre des 300 capitanats. Elle sera la première du club à réaliser cela, hommes et femmes confondus.

Ce sera un instant historique. Mercredi à Bordeaux, ou dimanche 12 mai lors de la demi-finale de D1, Wendie Renard va battre un record. Lorsqu'elle entrera sur la pelouse, brassard de capitaine au bras, la défenseure atteindra le cap des 300 capitanats à l'OL. A titre de comparaison, il faut savoir que chez les garçons, seul Fleury Di Nallo peut rivaliser avec elle dans ce domaine (299).

Elle va dépasser Di Nallo

Pour l'instant à égalité, les deux légendes lyonnaises ne le seront bientôt plus. La Martiniquaise deviendra alors la joueuse du club la plus "capée" en tant que capitaine, hommes et femmes confondus. Un exploit à la hauteur de l'internationale française. Elle démontre son importance au sein de l'institution, elle qui est arrivée dans le Rhône en 2006.

Rappelons que Renard a disputé 474 rencontres avec les Fenottes (première), et inscrit 150 buts (sixième). Une carrière professionnelle entamée en mars 2007 en Coupe de France. Depuis, elle a remporté 36 trophées, dont quinze fois la D1 et à huit reprises la Ligue des champions. Deux compétitions qu'elle peut gagner en 2024, avec les play-offs du championnat de France et la finale européenne contre le Barça le 25 mai prochain. De quoi continuer d'écrire sa riche histoire avec l'OL.