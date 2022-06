OL : Gignac pointe du doigt Aulas pour les Jeux Olympiques 2020

Un an après le fiasco de la France aux Jeux Olympiques de Tokyo, Pierre-André Gignac est revenu sur cette expérience. En prenant l’exemple de l’OL, l’attaquant n’a pas compris le choix de certains clubs de ne pas libérer leurs joueurs français.

Il y a presque un an, la France mettait fin à une longue disette pour les Jeux Olympiques. Incapable de qualifier la moindre sélection masculine pour le tournoi de foot depuis 1996 et Atlanta, les Tricolores avaient enfin l’occasion de briller à Tokyo. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu avec un échec cuisant dès le premier tour et une préparation pour la moins cocasse avec une première liste annoncée avant que Sylvain Ripoll ne soit obligé de faire de nombreux ajustements suite aux refus de certains clubs. Parmi les réfractaires, l’OL a en effet bloqué le départ de Maxence Caqueret pour le Japon. Une incompréhension pour André-Pierre Gignac alors que dans le même temps Bruno Guimarães avait obtenu l’accord du club lyonnais puis décroché l’or olympique avec le Brésil.

"Le regret que j’ai, c’est qu’on n’a pas été pris au sérieux.. Les prochains Jeux olympiques (en 2024) sont en France, c’est ça le problème et c’est ça qui m’a déçu. En France, on va tout faire pour que Kylian Mbappé vienne et avoir la grosse équipe. Mais, les Jeux olympiques d’avant, où il fallait faire bonne figuration pour arriver à Paris, les clubs ont refusé de laisser partir les joueurs, a pesté l’ancien attaquant de Marseille sur RMC. Je n’ai rien contre Lyon, j’adore M. Aulas, mon papa est copain avec lui. Mais Guimarães a fait les JO avec le Brésil. Donc tu laisses un Brésilien rejoindre sa sélection pour faire les JO et tu refuses Caqueret avec la France? Ce n’est pas correct."

Avec une préparation express et de jeunes joueurs à entourer, Gignac, avec Téji Savanier ou encore Florian Thauvin, n’a pas fait de miracle avec deux défaites cinglantes contre le Mexique (4-1) et le Japon (4-0).