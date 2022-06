OL : "L’équipe de France est un objectif" pour Caqueret

Devenu un cadre des Espoirs, Maxence Caqueret a de grandes ambitions. Le milieu de l’OL souhaite découvrir les A, après avoir tout connu dans les catégories de jeunes.

Lundi soir, Maxence Caqueret était encore une fois titulaire dans la victoire de l’équipe de France Espoirs en Arménie (4-1). Depuis son arrivée dans le groupe de Sylvain Ripoll en septembre 2020, le milieu de terrain s’est affirmé, au point de devenir aussi indispensable en sélection qu’avec l’OL. Avec encore un match de qualification à jouer contre l’Ukraine, les Bleuets sont en tête de leur groupe et, sauf catastrophe contre les Ukrainiens, devraient être de la partie pour l’Euro 2023.

"Je me projette plus avec les Espoirs. J’ai l’impression d’avoir un peu plus de liberté, de champs pour aller vers le but adverse, a avoué Caqueret au micro de Canal Plus. C’est la différence qu’il y a entre le club et la sélection sur cette année en tout cas."

Une rude concurrence dans l'entrejeu

Dans les statistiques, la différence ne se voit pas encore avec seulement deux buts inscrits et aucune passe en 15 sélections mais Caqueret forme avec Eduardo Camavinga un duo prometteur pour le football français. A la différence du milieu du Real Madrid, Maxence Caqueret n’a pas encore goûté aux joies d’une sélection chez les A mais à 22 ans, se faire une place dans le groupe de Didier Deschamps est un objectif affiché par le Lyonnais.

"C'est mon objectif d'atteindre cette équipe de France A. Quand on est un joueur qui a fait chaque sélection des U16 jusqu'aux Espoirs, c'est normal qu'on puisse penser à cette équipe de France A, a poursuivi celui qui a été capitaine chez les U17 français. Si je dois être appelé, ce sera un grand plaisir. Si je ne le suis pas, je vais continuer de travailler pour atteindre cet objectif, qui est l'un de mes premiers."

Aussi talentueux soit le natif de Vénissieux, la concurrence s’annonce rude dans l’entrejeu des Bleus avec N’Golo Kanté, Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni et un cran en dessous Mattéo Guendouzi ou encore Adrien Rabiot. Il faudra donc s’armer de patience et surtout aider l’OL à retrouver les sommets et ainsi pouvoir taper encore un peu plus dans l’oeil du sélectionneur.