Ligue 1 : pas de Boxing Day à domicile pour l'OL

Avec la Coupe du monde en hiver, le calendrier de la Ligue 1 a été ajusté avec une pause de six semaines. Pour rattraper le retard, la LFP a mis en place un Boxing Day à la française avec une journée prévue le 28 décembre. Pour cette 16e journée, l’OL se déplacera à Brest.

La mesure est exceptionnelle et il faudra donc en profiter un maximum cette saison. Avec la Coupe du monde se déroulant au Qatar et en hiver, les calendriers des championnats ont été bouleversés et la Ligue 1 ne fait pas exception. Pour la première fois, un Boxing Day à la française va voir le jour pour cette saison 2022-2023 mais à la différence de la Premier League, pas de match après le repas de Noël le 26 décembre. Comme l'a dévoilé la LFP ce vendredi avec son calendrier, il faudra attendre le 28 décembre pour que les hommes de Peter Bosz ne retrouvent le chemin des pelouses de Ligue 1 après une coupure six semaines.

Pour cette première pendant les fêtes de Noël, les supporters de l’OL ne pourront malheureusement pas mettre de places pour le Parc OL sous le sapin car le club lyonnais se déplacera à Brest pour cette 16e journée. Dans le rythme effréné du nouveau calendrier, il sera malgré tout possible de se consoler cinq jours plus tard, le 1er janvier 2023, avec la réception de Clermont dans l'enceinte de Décines pour ce qui sera le derby rhonalpin de cette saison.