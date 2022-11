OL : Jean-Michel Aulas évoque la Coupe du monde au Qatar

A l'occasion de la visite de la ministre des Sports à Décines samedi, Jean-Michel Aulas est revenu en substance sur les polémiques qui rythment la Coupe du monde au Qatar.

Si la Coupe du monde bat son plein actuellement, les critiques qui entourent l'événement planétaire ne faiblissent pas elles aussi. Samedi, lors de la visite de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, à Décines, Jean-Michel Aulas a été interrogé à ce sujet.

Le patron de l'OL a annoncé qu'il se rendrait au Qatar prochainement et qu'il en parlerait plus largement à ce moment-là. "En tant que membre de la Fédération, j'ai aussi un devoir de réserve [...] J'espère aller prochainement soutenir l'équipe de France, mais également montrer qu'une fois qu'on est sur place, on peut aussi s'exprimer alors qu'en restant à la maison, il n'y a pas la même force. J'ai un Conseil d'administration de l'ECA (Association européenne des clubs) à Doha qui me permettra d'aller voir ce Mondial et de dire un certain nombre de choses car on a tous au fond du cœur plein de choses à dire, a insisté le président rhodanien. L'OL va jouer dans le même temps à Dubaï des matchs de préparation. J'ai entendu tout à l'heure qu'on invitait les joueurs à parler et pour bien les connaître, j'ai toute confiance en leur pertinence à exprimer des choses cohérentes. Soyons patients et je suis sûr qu'il y aura des prises de parole dans le sens que l'on attend tous."

"On essaye d'avoir cette attitude depuis très longtemps", Aulas

Par rapport à la venue de la haute fonctionnaire, Jean-Michel Aulas n'a pas caché sa joie. "On est touchés, forcément, et très fiers. On essaye depuis 35 ans d'apporter au football des choses qu'il n'a pas toujours eues, c'est-à-dire un certain nombre de valeurs. C'est toujours difficile lorsqu'on a de grandes responsabilités de parler des valeurs plutôt que des performances, donc on tente d'avoir les deux. Nous avons parlé des libertés au Qatar, de l'énergie, de la formation, de la jeunesse, a-t-il énuméré. Alors, on essaye d'avoir cette attitude depuis très longtemps et madame la Ministre a saisi tout ce que nous réalisions. C'est un grand honneur de l'avoir à côté de nous. On a souvent des échanges."

De son côté, Amélie Oudéa-Castéra n'a pas tari d'éloges concernant la politique mise en place par l'OL sur les différents sujets. "Je suis très contente d'être là, de sentir cette dynamique, cette ferveur avec les enfants, les éducateurs, ainsi que de voir le sport professionnel et amateur réunis. C'est un club mythique, un superbe succès historiquement chez les garçons et un magnifique engagement en faveur du football féminin, cette équipe qui a été tellement victorieuse en France et en Europe. Il y a aussi cette académie, en plus d'une structure qui est assez exemplaire dans sa transition écologique, a détaillé la Ministre. C'est également un hommage à un homme (Jean-Michel Aulas), à un club, à un ancrage dans ce territoire, à un engagement en faveur du foot féminin et de la formation. Il ne faut pas oublier que Lyon est le plus gros pourvoyeur vers les grandes équipes donc c'est un coup de chapeau."