Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nouvelle patronne de l’OL, Michele Kang a des ambitions élevées avec le club lyonnais. L’Américaine fait partie des "50 figures les plus influentes du sport" en 2023 d’après Sports Illustrated.

Elle n’a pas remplacé Jean-Michel Aulas dans les cœurs et elle n’est pas près d’y arriver. Néanmoins, Michele Kang a déjà fait très forte impression. Alors que la tristesse de voir le président Aulas quitter le navire était encore forte, les Fenottes ont été séduites par le discours de la nouvelle patronne de la section féminine de l’OL. On pourrait dire que Michele Kang est arrivée avec ses gros sabots, mais force est de constater que l’Américaine a fait l’unanimité dans l’environnement lyonnais. Ayant des ambitions très élevées pour l’OL, Kang souhaite voir son consortium des clubs avec le Washington Spirit régner sur la planète du football féminin. Un discours qui a séduit chez les Fenottes.

"Elever le niveau professionnel"

Ayant racheté la franchise américaine l’année dernière et 52% des parts de l’OL féminin, Michele Kang veut développer le football féminin et envisage de racheter d’autres clubs sur d’autres continents. Une ambition qui peut sembler démesurée. Néanmoins, cette volonté de tutoyer les sommets en font l’une des figures les plus influentes dans le sport en 2023. Dans son classement annuel qui reste très centré Amérique, Sports Illustrated a décrit Michele Kang comme celle qui a permis à la NWSL "d’élever le niveau professionnel" et l’investigatrice d’un projet ambitieux avec une organisation internationale de football féminin.