OL : Karl Toko Ekambi pré-sélectionné avec le Cameroun

Karl Toko-Ekambi avec le Cameroun (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Auteur de trois buts depuis le début de la saison, Karl Toko Ekambi devrait rejoindre sa sélection après le PSG. L’attaquant de l’OL a été pré-sélectionné pour les deux matchs amicaux de septembre du Cameroun.

Il est peut-être l’un des symboles de cet OL. Tantôt à son avantage, tantôt aux abonnés absents. Depuis le début de la saison, Karl Toko Ekambi souffle le chaud et le froid avec le club lyonnais. Critiqué après les trois premières sorties lyonnaises, l’attaquant avait mis le bleu de chauffe contre Auxerre et Angers, trouvant le chemin des filets à trois reprises. Et puis dans la déroute à Lorient, il est de nouveau entré dans le rang.

Un rythme infernal pour Toko Ekambi

Contre Monaco et le PSG, l’OL aura forcément besoin d’un Toko Ekambi conquérant pour finir cette première salve de matchs avant la trêve internationale de la meilleure des façons. Après la 8e journée, l’heure ne sera pas au repos pour le Camerounais. En effet, il a été pré-sélectionné pour les deux matchs amicaux de son pays contre l’Ouzbékistan et la Corée du Sud. Cadre essentiel des Lions Indomptables, Karl Toko Ekambi ne devrait donc pas faire relâche, lui qui enchaîne depuis un an.