Au ratio du nombre de passes longues réussies, Anthony Lopes est dans le top 5 de Ligue 1, avec presque une transmission sur deux arrivant à destination.

Dans une défense aussi poreuse que celle de l'OL, Anthony Lopes a eu son lot de confrontations difficiles. Ses prestations ont parfois suscité des interrogations, comme celles face à Paris (1-4), Reims (2-0) ou encore Clermont (1-2). Il est aussi à créditer de performances plus à son niveau, à l'image de Brest ou encore Metz récemment (1-1).

Comme souvent avec le portier rhodanien, son évocation suscite le débat, étant à la fois un des leaders du groupe, mais aussi, malgré lui, le symbole d'un Olympique lyonnais qui ne gagne plus.

2,89 passes longues réussies par match

Aspect particulièrement critiqué de sa palette technique, son jeu au pied semble s'être stabilisé. Ce mardi, la Ligue a dévoilé un panel de statistiques concernant les gardiens du championnat de France. Dans l'une d'elles, on peut remarquer que Lopes est l'un des derniers remparts les plus précis sur ses passes longues. Il affiche en effet un taux de réussite de 48,3%.

Un total qui le classe au cinquième rang chez les joueurs ayant disputé plus de trois rencontres. Il est devancé par Marco Bizot (Brest, 49,8%) et Brice Samba (Lens, 50,8%). Un pourcentage qui reste toutefois assez loin des meilleurs que sont Gianluigi Donnarumma (PSG, 54,5%) et Marcin Bulka (Nice, 57,3%), des footballeurs effectuant la majorité de leurs transmissions avec un coéquipier positionné non loin d'eux.

L'instance n'indique pas le nombre de longues passes tentées par le Lyonnais, ce qui aurait donné une idée plus précise de la qualité de ses relances. D'après la plateforme spécialisée Whoscore, le numéro 1 de l'OL jouerait en moyenne six longs ballons par partie, soit 2,89 transversales complétées par match.

3,71 arrêts par rencontre

Au nombre d'arrêts, Lopes est là aussi bien plutôt classé, avec 3,71 sauvetages par rencontre, soit le 7e total en Ligue 1. Néanmoins, cela ne l'empêche pas d'être à la tête de la 16e plus mauvaise défense de l'élite (19 buts encaissés), derrière Lorient et Nantes (20 chacun). Rappelons toutefois qu'il a manqué les trois premières sorties de la saison, remplacé par Rémy Riou.