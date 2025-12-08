OL, Lorient, Maitland-Niles, Fonseca... TKYDG en direct

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" reçoit Quentin Vieira, ancien joueur passé par l'OL Académie. Avec l'ancien pro, il sera question de la défaite lyonnaise à Lorient et de ce mal rhodanien à prendre des rouges cette saison.

    En ce 8 décembre, cela doit être la fête pour tous les Lyonnais. Malheureusement, c'est bien la soupe à la grimace quand il faut penser à l'OL et à son match contre Lorient dimanche soir. Pour la cinquième fois de la saison, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont perdu en Ligue 1 (1-0) et ont manqué l'occasion de recoller aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Un nouveau rendez-vous manqué à cause notamment d'une première mi-temps "horrible", selon les dires de Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais faisait son retour sur le banc en Bretagne et il en sera bien évidemment question ce lundi soir en direct à partir de 19h.

    En plus de nos fidèles consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, l'équipe de TKYDG recevra Quentin Vieira, ancien joueur professionnel, passé par l'OL Académie. Ensemble, ils reviendront notamment sur ce triste record qu'est en train de signer la formation rhodanienne avec déjà cinq cartons rouges reçus en 15 matchs. Soit une infériorité numérique un match sur trois. Difficile dans ces conditions de pouvoir espérer mieux que la cinquième place actuelles.

    Retrouvez cette émission en direct lundi à 19h, sur nos plateformes :  YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion. 

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Vignette TKYDG 08 12 2025
    OL, Lorient, Maitland-Niles, Fonseca... TKYDG en direct 18:55
    Jean-Paul Révillon
    Carnet noir : fidèle d'Aulas à l'OL, Jean-Paul Révillon est décédé 17:40
    Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
    OL - Ligue 1 : un calendrier abordable qui se transforme en chemin de croix 16:50
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 enchaînent un deuxième revers 16:00
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL Lyonnes : Kang parmi les 25 personnalités les plus influentes 15:10
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    L’OL ne trouve toujours pas la parade en étant mené à l’extérieur 14:20
    L'OL et sa fondation a remis un chèque pour le Téléthon
    Grâce son tournoi partenaire, l’OL reverse 5000€ au Téléthon 13:30
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Avant d'aller au Parc OL, Go Ahead Eagles accroche Alkmaar 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Ligue 1 : une dynamique de bas de tableau 11:50
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    Lorient - OL (1-0) : Mvogo a écœuré les attaquants lyonnais 11:00
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    Ligue 1 : une place gagnée, mais une occasion encore ratée pour l’OL 10:15
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL champion de France des cartons rouges 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après Lorient - OL (1-0) : "Certains ont peut-être pensé que ce serait facile" 08:45
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    À Lorient, l’OL s’est encore sabordé comme un grand 08:00
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Niakhaté après Lorient - OL : "Avec cette irrégularité, c’est compliqué d’aller plus haut" 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Lorient - OL (1-0) : les flops, ce qu’il faut retenir 07/12/25
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Encore réduit à dix, l'OL se casse les dents à Lorient (1-0) 07/12/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    L'OL reste avec une défense à trois, Mata préféré à Hateboer 07/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut