OL, Maitland-Niles, Fofana... TKYDG en direct

Au lendemain de la défaite de l'OL contre Toulouse, "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur ce revers. L'occasion pour l'équipe de TKYDG de se questionner sur les signaux alarmants visibles lors de cette rencontre.

La tête des mauvais jours. Ce lundi soir, sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", cela risque d'être la soupe à la grimace au moment de parler de la dernière prestation de l'OL. Il y a de quoi, puisque la formation rhodanienne s'est sabordée toute seule à la maison contre Toulouse, au point de perdre un match qu'elle tenait entre les mains jusqu'à la 86e minute. À 19h, nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale risquent de soulever pleins de points négatifs concernant l'attitude des coéquipiers de Corentin Tolisso notamment sur le deuxième acte.

Trop de suffisance comme soulevé par Moussa Niakhaté et Jorge Maciel ou simple reflet de ce qu'est réellement le niveau de cet OL 2025-2026 après une parenthèse dorée ? Il faudra attendre le retour de trêve internationale pour en avoir le cœur net, mais forcément, ce coup de mou était attendu à un moment ou un autre.

