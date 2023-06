Moussa Dembélé buteur lors d’Auxerre – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En fin de contrat le 30 juin avec l'OL, Moussa Dembélé pourrait rebondir en Premier League. Everton souhaiterait engager l'attaquant de 26 ans.

Alors que son contrat prendra fin le 30 juin prochain, Moussa Dembélé est en quête d'un nouveau défi loin de Lyon. Un temps pressenti du côté de Marseille, les exigences salariales de l'attaquant ont refroidi les dirigeants de l'OM. Malgré une saison assez délicate, avec seulement dix-neuf rencontres disputées et trois buts marqués, Moussa Dembélé a gardé une belle côte en Angleterre. Seuls les clubs de Premier League seraient en mesure de s'aligner sur les demandes de l'ancien joueur, arrivé du Celtic Glasgow en 2018, qui perçoit un salaire avoisinant les 250 000 euros mensuels.

Soixante et onze buts avec l'OL

Everton semble intéressé par le profil de l'attaquant lyonnais. Les Toffees se sont maintenus in-extremis dans l'élite anglaise et chercheraient à renforcer leur secteur offensif. Après la perte de Richarlison l'été dernier, l'autre club de Liverpool a été à la peine cette saison, se classant avant-dernière attaque de Premier League. Moussa Dembélé rejoindrait alors un pays qu'il connaît puisqu'il a évolué à Fulham entre 2013 et 2016. L'homme aux soixante et onze buts avec l'OL pourrait alors s'épanouir là où il a commencé sa carrière professionnelle.