OL - Mercato : Irvyn Lomami vers un prêt ?

Pion essentiel de Gueïda Fofana en réserve la saison dernière, Irvyn Lomami pourrait bien être prêté durant l’été. Le défenseur est suivi par Villefranche même si le joueur préférerait une formation de Ligue 2.

À Lyon, la réputation de la formation n’est plus à faire. La réserve a beau être descendue en National 3 pour l’exercice qui va bientôt s’ouvrir, les joueurs formés à l’OL et qui ont réussi entre Rhône et Saône sont légion. Ils affolent même le mercato estival avec les dossiers brulants concernant Castello Lukeba, Bradley Barcola ou encore Rayan Cherki. Ce dernier, membre de la génération 2003, a fait ses classes avec Irvyn Lomami. À la différence du meneur, le jeune défenseur (20 ans) n’a pas encore eu la chance de porter le maillot de l’OL chez les professionnels. Il a bien participé à la préparation estivale la saison dernière et fait quelques séances d’entraînement sous Peter Bosz, mais Lomami n’a pas vocation à s’imposer à l’étage du dessus à l’instant T.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL

Cadre de l’équipe réserve avec qui il a souvent porté le brassard de capitaine la saison dernière, le polyvalent défenseur pourrait bien imiter certains de ses aînés. Afin de s’aguerrir au plus haut niveau, un prêt pourrait être à l’étude. Le clan du joueur miserait sur une formation de Ligue 2 d’après Le Progrès, mais c’est avant tout un club de National qui fait de l’œil à Irvyn Lomami. Membre du réseau Excellence de l’OL, Villefranche aurait approché le club lyonnais pour un prêt d’une saison du joueur sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL.