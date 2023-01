Ce lundi, votre émission "Tant qu'il y a aura des Gones" a fait un large tour de l'actualité de l'OL. L'équipe de TKYDG est revenue sur la victoire contre Metz et les deux matchs de Ligue 1 à venir mais aussi le mercato avec l'arrivée de Dejan Lovren et la recherche d'une sentinelle.

Avant la semaine chargée qui attend l'OL avec deux matchs de championnat (Nantes et Strasbourg), "Tant qu'il y aura des Gones" était comme tous les lundis présent au rendez-vous. Pour cette nouvelle émission hebdomadaire sur l'actualité du club lyonnais, l'équipe de TKYDG était accompagnée par François-Jean Tixier. Avec le journaliste de l'AFP et suiveur de l'OL depuis de très nombreuses années, il a forcément été question de la qualification lyonnaise pour les 16es de finale de la Coupe de France et de la prestation des hommes de Laurent Blanc face au FC Metz.

Dans la seconde partie de l'émission, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a profité de cette victoire contre la formation messine pour faire un focus sur la jeunesse lyonnaise qui s'est illustrée. Bradley Barcola a inscrit son premier but en professionnel tandis que Castello Lukeba est impliqué sur le but de la victoire. La question est donc de savoir comment utiliser cette jeunesse pour avoir des résultats et garder un certain équilibre entre expérience et insouciance.

Ce qui a amené tout ce beau monde à se lancer sur l'épineux sujet qu'est le mercato. Avec Dejan Lovren, l'OL a ajouté ce fameux pedigree en défense et désormais la priorité du recrutement est une sentinelle. Un zoom a été fait sur différents profils qui pourraient correspondre aux attentes de Laurent Blanc.